Nejat İşler ortalığı birbirine kattı. Yanına gelen garsonu tokatladı!

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Nejat İşler, kariyerinin dışında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. İstanbul gecelerinde aktif bir hayatı olan Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Asmalımescit’teki bir gece kulübüne gitti.

tv100 Magazin Hattı'ndan İsmail Şen'in haberine göre, Beyoğlu'nda kalabalık sokakta Nejat İşler'in yanına bir kişinin yaklaştığı görüldü. İşler'e doğru eğilen kişi beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

NEJAT İŞLER GARSONA TOKAT ATTI

Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, kendini kaybederek yanına yaklaşan kişiye tokat attı. Ardından yapılan incelemelerde ise İşler’in yanına yaklaşan kişinin garson olduğu öğrenildi. Tokat atılan garson ne olduğunu anlamaya çalışırken, İşler bu kez pişman olup ayağa kalkmaya çalıştı.

SENDELEYEREK UZAKLAŞTI

Zendelemekten adım dahi atamayan İşler yere düştü. O anlarda sokaktan geçen taksinin önüne yığıldı. İşler, tokat attığı garsondan özür dilerken yine arkadaşlarının kolunda sendeleyerek ortamdan uzaklaştı.