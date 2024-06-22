Neler diyorsun Montella? Milli Takım fena oynamamış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Neler diyorsun Montella? Milli Takım fena oynamamış

Portekiz'e 3-0 kaybeden Türkiye'de teknik direktör Montella, maç sonrası flaş açıklamalara imza attı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda 3-0 kaybedilen Portekiz maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları ile kadro tercihleri hakkında konuşan Montella, "Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol. Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

''İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR''
Açıklamasını sürdüren Montella, "Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

ARDA VE İSMAİL AÇIKLAMASI
Arda Güler'in neden oynamadığını aktaran ve sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ile ilgili de konuşan teknik adam, "İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım.'' sözlerini sarf etti.

Montella, son olarak "Yolumuz daha uzun. Güveniyoruz birbirimize. O yüzden öz güvenimiz hiçbir şekilde eksilmedi, devam." dedi.

İlgili Haberler
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
Avrupa bizi konuşuyor. 'En aptalca kendi kalesine atılan gol'
Barış Alper babası yaşındaki Pepe'yi bir kez bile geçemedi
Son Haberler
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü Dünya
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü Dünya
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti Yerel Haberler
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde Spor
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Yerel Haberler
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında Gündem
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı Yerel Haberler
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı