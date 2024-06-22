Neler diyorsun Montella? Milli Takım fena oynamamış

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'nda 3-0 kaybedilen Portekiz maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları ile kadro tercihleri hakkında konuşan Montella, "Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dakika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol. Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

''İLK DÜŞMAN HOCA OLUYOR''

Açıklamasını sürdüren Montella, "Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

ARDA VE İSMAİL AÇIKLAMASI

Arda Güler'in neden oynamadığını aktaran ve sakatlıktan dönen İsmail Yüksek ile ilgili de konuşan teknik adam, "İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım.'' sözlerini sarf etti.

Montella, son olarak "Yolumuz daha uzun. Güveniyoruz birbirimize. O yüzden öz güvenimiz hiçbir şekilde eksilmedi, devam." dedi.