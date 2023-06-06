Neleri tüketmeliyiz? Uzmanından sıcaklarda yiyecek önerileri

Uzmanından gelen uyarı, “Sıcaklarda sindirimi kolay, hafif yiyecekleri tercih edin” sözleri kullanıldı.

Neleri tüketmeliyiz? Uzmanından sıcaklarda yiyecek önerileri

İHA’nın haberine göre, Yaz aylarının gelmesi ve artan hava sıcaklıkları sebebiyle beslenme uzmanı Ertekin Aytaç, sindirimi kolay olan hafif yiyecekler tercih edilerek, bol bol su tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Beslenme uzmanı Ertekin Aytaç, sıcaklıkların artmasıyla birlikte sindirimi kolay olan hafif yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha çok su tüketilmesi gerektiğini de hatırlatan Aytaç şunları söyledi:

“Özellikle sıcaklıkların yükseldiği şu günlerde beslenme ile ilgili en fazla dikkat etmemiz gereken en önemli kural bol su tüketilmesidir. Çünkü yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir zamandır. Vücuttaki su içeriği azaldığında, şiddetli yorgunluğa ve bitkinliğe yol açar. Düzenli su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Sağlıklı bir insan günde en az 8 bardak su içmelidir. Vücut ısısını artıran yüksek kalorili ve zor sindirilen besinlerden kaçınılmalıdır. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler hem daha kolay sindirilir hem de vücudunuzu ferahlatır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, kurubaklagiller sindirimi uzun sürdüğü için, vücut ısısının artmasına neden olur ve ölçülü olarak tüketilmelidir. Yumurta haşlama olarak veya salatalarda, et ürünleri ızgara veya sebze yemeklerinin içerisinde az miktarda tüketilebilir. Yaz mevsiminde zengin sebze çeşitlerinden daha çok faydalanılmalıdır. Kış sebzeleri patates, turp, havuç daha çok nişasta içerir. Bu nedenle sindirimi zor besinlerdir”

“YEMEKLERDE PUL BİBER VE KARABİBER YERİNE TAZE YEŞİL BİBER KULLANMAK DAHA İYİDİR”

Uzman Aytaç, yaz aylarında baharat kullanımının da azaltılması gerektiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Yaz aylarında baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek sağlığınıza zarar verir. Baharatlı besinlerde yine vücudumuzda ısı üretimine neden olur. Kışın ısınmak için özellikle içeceklerde tükettiğimiz tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan uzak durmakta fayda var. Yine yemeklere eklediğimiz, pul biber, karabiber, kekik vücut ısısını artırarak rahatsız edebilir. Yemeklerde pul biber ve karabiber yerine taze yeşil biber kullanmak daha iyidir”

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