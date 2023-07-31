Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Victor Nelsson için Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise gelen bu teklifi reddetti.

Nelsson'a İtalya'dan talip çıktı

Bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak için mevcut kadrosunu korumak isteyen son şampiyon Galatasaray’a çizme ekibinden sürpriz bir teklif geldi.

15 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fanatik’te yer alan habere göre, Fiorentina, sarı-kırmızılıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için girişimlerine başladı. İtalyan devi Nelsson’u kadrosuna katmak için 15 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.

NELSSON BURADA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Haberde ayrıca Galatasaray’ın Fiorentina’dan gelen bu teklife hem Nelsson’un burada devam etmek istemesi hem de teklifin düşüklüğü nedeniyle olumsuz cevap verdiği aktarıldı.

PERFORMANSI
2 sezon önce Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Nelsson sarı-kırmızılılarda çıktığı 81 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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