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Nemrut Dağı’nda hedef büyüdü

Depremlere direnen Nemrut Dağı ören yerine 1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 21:08
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Nemrut Dağı’nda hedef büyüdü

Nemrut Dağı’nda hedef büyüdü
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AA

Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.

1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.

 

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Depremlerden etkilenmeyen ören yerine bu yıl 250 binden fazla ziyaretçi beklediklerini vurgulayan Alkan, "Nemrut Dağı Ören Yeri UNESCO koruması altında. Kommagene'nin en önemli kralı Antiokhos'un anıt mezarı da burada bulunuyor. Bu yıl hem 6 Şubat depremlerinden Nemrut'un nasıl sağlam çıktığını hem de güneşin doğuşunu ve batışını görmek için tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri Nemrut'a bekliyoruz." dedi.

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