Nepal'de heyelan felaketi: 9 kişi hayatını kaybetti

Nepal Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetimi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Gulmi ve Syangja ilçelerinde şiddetli yağışların heyelanlara neden olduğu belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 9 kişiden 5'inin aynı aileden olduğunu ve toprak altında kalarak can verdiklerini açıkladı. Ayrıca, heyelanlar nedeniyle iki ilçede birçok evin hasar gördüğü ve yolların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açabiliyor. Nepal'de 26 Haziran'da başlayan şiddetli yağışlar, 14 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olmuştu.