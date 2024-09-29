Nepal’de heyelan ve sel: 100 ölü

Kaynak: AA
Nepal’de heyelan ve sel: 100 ölü

Nepal'de meydana gelen heyelan ve sellerde 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

aa-35761987.jpg

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

thumbs-b-c-0572932101c7c18a289c33c5863d1ecb.jpg

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Son Haberler
Ronaldo'nun veliahtı kötü yola düştü
Ronaldo'nun veliahtı kötü yola düştü
Ersin Tatar’dan iki devletli çözüm açıklaması
Ersin Tatar’dan iki devletli çözüm açıklaması
Seramiksan, ülkemizi Cersaie Fuarı’nda temsil etti
Seramiksan, ülkemizi Cersaie Fuarı’nda temsil etti
Sağlıklı Türk yemekleri, yurt dışına taşınacak
Sağlıklı Türk yemekleri, yurt dışına taşınacak
Güçlü ve parlak tırnaklar için juglon mucizesi
Güçlü ve parlak tırnaklar için juglon mucizesi