Nepal'de sel: 32 ölü 12 kayip

Kaynak: AA / İHA
Nepal'de sel: 32 ölü 12 kayip

Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 32 kişinin hayatını kaybetti, 12 de kayıp var.

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağışlardan kaynaklanan selde ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Katmandu'nun bazı bölgeleri sular altında kaldı, günlük hayat felç oldu.

Yağışlar nedeniyle elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı başkentte ilk belirlemelere göre 32 kişinin sellerde öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ve 12 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

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Arama kurtarma çalışmalarında 1053 kişi kurtarıldı.

Hükümet ülke genelinde sel uyarıları yaparken, bütün polis memurlarının arama kurtarma faaliyetlerine katılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, başkent dışındaki bölgelerde de hasarlar olduğunu ve yerel yetkililerin hala bilgi topladığını açıkladı.

Dün başlayan yağmurun hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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