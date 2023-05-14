Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti

Nepalli dağ rehberi (şerpa) Pasang Dawa, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 26'ncı kez çıkarak meslektaşı Kami Rita'ya ait rekoru yineledi.

Nepalli dağcı 26. kez Everest’e tırmanarak zirve rekorunu egale etti

Kathmandu Post’un haberine göre, tırmanışın organizatörü Imagine Nepal Treks şirketi, 46 yaşındaki Dawa'nın, bu sabah saatlerinde, rehberliğini yaptığı Macar bir dağcı ile zirveye ulaştığını bildirdi.

Dawa, dünyanın en yüksek zirvesine 26'ncı kez çıkarken, daha önce aynı sayıda başarılı tırmanış yapmış olan Rita'ya ait rekora ulaştı.

53 yaşındaki şerpa Rita, geçen yıl zirveye 26'ncı kez ulaşarak kendisine ait rekoru bir kez daha kırmıştı. Rita, bu sezon da zirveye tırmanmayı planlıyor.

8 bin 848 metre ile dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'te bu yıl bahar tırmanışları, nisanda zirve güzergahında rota hazırlıkları yapan üç Nepalli dağ rehberinin derin bir buz çatlağına düşmesi, arama kurtarma ekiplerinin dağcılara ulaşamaması nedeniyle gecikmeyle başlamıştı.

Everest Zirvesi'ne ilk kez 1953 yılında Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli dağ rehberi Tenzing Norgay çıkmıştı.

Nepal hükümeti, ilk çıkışın 70. yıl dönümünün kutlanacağı bu yıl 470 dağcıya zirve tırmanışı için izin verdi.

Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Nepal ve Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

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