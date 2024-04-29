Nereden nereye. Francesco Farioli dünya devinin teknik direktörü oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Nereden nereye. Francesco Farioli dünya devinin teknik direktörü oluyor
Teknik direktörlüğe Karagümrük'te başlayan, şu anda Fransa'nın Nice takımını çalıştıran Francesco Farioli ile ilgili bomba iddia ortaya atıldı.

Nice takımının teknik direktörü Francesco Farioli, İtalya'nın en çok konuşulan ismi oldu.

Teknik direktörlüğe Karagümrük'te başlayan, Alanyaspor'da da çalıştıktan sonra Türkiye'den ayrılan Farioli, Fransa'nın Nice takımının teknik direktörü olmuştu.

Nice'de de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Farioli'nin Milan'ın bir numaralı teknik direktör adayı olduğu ileri sürüldü.

İtalyan Corriere della Sera'nın haberine göre Farioli düşünülen ilk isim. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Milan'ın yeni sezonda aradığı teknik direktör genç, uluslararası profilli, modern bir oyun önerisine sahip ve kulüp projesiyle uyumlu biri. Son birkaç saatte popülerlik kazanan isim daha önce Sassuolo'da Roberto De Zerbi'yle birlikte çalışan şu anda Nice'i çalıştıran 35 yaşındaki İtalyan Francesco Farioli. Bir felsefe mezunu. Yedek kulübesinde bir dahi olarak kabul ediliyor. Avrupa sahnesinde ortaya çıkan yeteneklerden biri. Onun güçlü yanı kesinlikle deneyim olamaz ama yeteneği ve fikirleri var."

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