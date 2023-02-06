6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ülkenin güneyi beş dakikada bir sallanıyor

Ülkenin güneyinde deprem nedeniyle göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgede neredeyse her dakika 4 şiddetinin üzerinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:47
Takip Et

Neredeyse her dakika 4'ün üzerinde deprem oluyor

Ülkenin güneyi beş dakikada bir sallanıyor
+
Aa
-

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışırken bölgede artı sarsıntılar ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre neredeyse her dakika 4 şiddetinin üzerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Son olarak saat Kahramanmaraş’ta 16:06’da 4.3, 16:02’de 3.6, 16:00’da 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İşte dakika dakika meydana gelen depremler:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
5
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Azerbaycan'dan gelen deprem yardım ekibi Adana'da
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Depremden dolayı kapanan yollar açıklandı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.