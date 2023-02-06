Ülkenin güneyi beş dakikada bir sallanıyor

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışırken bölgede artı sarsıntılar ardı ardına yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre neredeyse her dakika 4 şiddetinin üzerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Son olarak saat Kahramanmaraş’ta 16:06’da 4.3, 16:02’de 3.6, 16:00’da 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

İşte dakika dakika meydana gelen depremler: