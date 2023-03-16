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Neşe Erberk kızı için destek istedi

Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk, Miss Supranational yarışmasına hazırlanan 22 yaşındaki kızı Selin Gurdikyan için sosyal medyadaki takipçilerinden destek istedi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:42
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Neşe Erberk kızı Selin Gurdikyan için destek istedi

Neşe Erberk kızı için destek istedi
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Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanmıştı.

Neşe Erberk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?”

Gurdikyan da kendi Instagram sayfasında 2018 yapımı Winnie the Pooh uyarlaması “Christopher Robin” filminden bir repliği paylaştı: “İnandığından daha cesur, göründüğünden daha güçlü ve düşündüğünden daha akıllısın.”


 

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