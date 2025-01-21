Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemişti! Yeşim Salkım Celal Şengör'ü topa tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemişti! Yeşim Salkım Celal Şengör'ü topa tuttu

Gazeteci Özlem Gürses'in programına katılan Celal Şengör'ün "Neşet Ertaş'ı tanımıyorum, hiç duymadım" demesi üzerine Yeşim Salkım sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Özlem Gürses'in YouTube kanalındaki "Bana Evde Anlat" programına konuk olan Celal Şengör, ünlü oyuncu Yeşim Salkım adeta topa tuttu.

Şengör’ün bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu, bir tepki de Yeşim Salkım’dan geldi.

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Salkım X hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Salkım’ın sosyal medya açıklaması:

Ama sende bo**nu çıkardın ha , Allah’ı tanımıyorsun , dini tanımıyorsun , Neşet Ertaş’ı tanımıyorsun , gelenekler laf ediyorsun , onu bunu aşağılıyorsun niye burada yaşıyorsun ? Git mahai kabilesiyle mutlu mesut yaşa kardeşim #CelalŞengör sizin tayfada bir enterasan oldu !

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