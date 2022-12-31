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Galatasaray’a yılbaşı hediyesi. Nesibe Aydın'ı yendi devreyi galibiyetle kapattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. ve sezonun ilk yarısının son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 76-57 yendi

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 00:01
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Nesibe Aydın'ı yendi devreyi galibiyetle kapattı: Galatasaray’a yılbaşı hediyesi

Galatasaray’a yılbaşı hediyesi. Nesibe Aydın'ı yendi devreyi galibiyetle kapattı
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Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ligde 10. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise sahadan 4. kez yenik ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Gönen, Ömer Sarı
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Nacickaite 21, Stevens 15, McCowan 16, Simge Tokmak, Miray Balotu, Merve Uygül, Pulvere 6, Devran Tanaçan, Meltem Yıldızhan 3, Tuğçe Canıtez 5
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 1, Thomas 9, Hempe 18, Gülşah Duman 5, Nelson 21, Duygu Özen, Derin Yaya 3, Elif Emirtekin, Beylem İlba
1. Periyot: 22-23
Devre: 41-29
3. Periyot: 66-43
Beş faulle oyundan çıkan: 30.17 Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)

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