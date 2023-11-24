Nesli tehlike altında olan yaralı vaşak tedavi altına alındı

Van'ın vatandaşların yaralı halde bulduğu vaşak ameliyata alınarak tedavi altına alındı.

KAYNAK: İHA
Nesli tehlike altında olan yaralı vaşak tedavi altına alındı

Van'ın Çatak ilçesinde sol arka bacağı kırılmış halde vatandaşlar tarafından bulunan vaşak ameliyat edildi.
Çatak ilçesine 20 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlçeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı vaşağı alarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından röntgeni çekilen vaşağın sol arka bacağında kırık tespit edildi. Yaralı vaşak; Prof. Dr. Aslan, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ve hayvan hastanesi ekibi tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla ameliyatı tamamlandı.

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