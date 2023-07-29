Nesli tehlikedeki vaşak görüntülendi

Niğde’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Nesli tehlikedeki vaşak görüntülendi

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 foto kapan kurdu.

aw945928-01.jpgEkipler, bu foto kapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi. Foto kapanlardan birine de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı.

aw945928-03.jpg

Daha önce da bazı vatandaşların ormanda gördüklerine dair ihbarlarda bulunduğu vaşak, bir vatandaş tarafından da cep telefonunu ile görüntüledi.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı Spor
Olimpiyat şampiyonu atlet dopingli çıktı
İstismar mağduru H.K.G’yi muayene eden doktorun suçu değişti zaman aşımına uğradı Güncel
İstismar mağduru H.K.G’yi muayene eden doktorun suçu değişti zaman aşımına uğradı
Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: Paniği ve telaşı takip ettik Spor
Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme: Paniği ve telaşı takip ettik
3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü Güncel
3 araç birbirine girdi minibüsteki yolcu öldü
MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 41 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çarşaf giyip kuyumcu soydular. Çarşaflar çıkarılınca takke düştü kel göründü Güncel
Çarşaf giyip kuyumcu soydular. Çarşaflar çıkarılınca takke düştü kel göründü
Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu Spor
Cicaldau'nun yeni takımı belli oldu