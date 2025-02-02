Nesli tükenme tehdidinde! Yüksekova'da görüntülendi

Yüksekova ilçesi Suüstü köyünden geçen derede Fatih Akın ile İbrahim Can isimli vatandaşlar tarafından su samuru görüntülendi. İlk kez su samuru gördüklerini belirten vatandaşlar, "Köye gittiğimizde hemen yol kenarında bulunan derede bir şeylerin olduğunu fark ettik. Oraya yaklaştığımızda su samuru olduğu fark ettik ve hemen kayıt altına aldık. Su samurunun yıllar sonra tekrar bu bölgede görmesi bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru yıllar sonra yeniden ilçede ortaya çıktı.