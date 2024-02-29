Nesli tükenmekte olan su samuru Ordu'da görüntülendi

Orta Yılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde havanın güzel olmasını fırsat bilerek ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan Melih Halıcı adlı kişi, sürekli denize girip çıkan ve balık avlamaya çalışan su samurunu gördü.

Cep telefonuna sarılan Melih Halıcı, bir süre su samurunun deniz yüzeyindeki o anlarını kayda almaya başladı.

Deniz yüzeyinde balık avlamaya devam eden su samuru ise bir süre sonra denizin dibine dalarak bir anda kayboldu.

Söz konusu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.