Nesli tükenmekte olan su samuru Ordu'da görüntülendi

Kaynak: İHA
Nesli tükenmekte olan su samuru Ordu'da görüntülendi
Ordu’nun Ünye ilçesinde denizde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi. Görüntülerde su samurunun sahil kıyısı boyunca avlandığı ortaya çıktı.

Orta Yılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde havanın güzel olmasını fırsat bilerek ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan Melih Halıcı adlı kişi, sürekli denize girip çıkan ve balık avlamaya çalışan su samurunu gördü.

Cep telefonuna sarılan Melih Halıcı, bir süre su samurunun deniz yüzeyindeki o anlarını kayda almaya başladı.

Deniz yüzeyinde balık avlamaya devam eden su samuru ise bir süre sonra denizin dibine dalarak bir anda kayboldu.

Söz konusu anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Haberler
Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması Dünya
Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması
Margarin kutusundan uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Margarin kutusundan uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe'nin rakibi Union 110 yıl sonra ilki başardı Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Union 110 yıl sonra ilki başardı
Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir Gündem
Telefon dolandırıcılığına dikkat! Bu yöntemle banka hesaplarınız boşaltılabilir
Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen 10 filmi Gündem
Netflix'te geçen haftanın en çok izlenen 10 filmi
Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencisi okulda bıçaklandı
Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Onuachu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu Spor
Fenerbahçe maçına yetişecek mi? Onuachu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu