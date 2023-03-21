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Sevindiren haber. Nesli tehlikedeki yabani hayvan, sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da nesli tehlike altındaki dağ keçileri, bir vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:51
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Nesli tükenmekte olan yabani hayvanın sürüsü görüldü

Sevindiren haber. Nesli tehlikedeki yabani hayvan, sürü halinde görüntülendi
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Elezığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bardaklı köyü kırsalında minibüs şoförü Atilla Öztürk, dönüş yolunda ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini otlanırken fark etti.

O anları cep telefonu kamerası kayıt altına alan Öztürk, dağ keçilerinin yüksek kesimlerde, kalabalık gruplar halinde dolaştıklarını belirterek, “Özellikle yöre insanları civar köylerde dağ keçilerini koruyorlar. Onlara zarar vermiyorlar, ürkütmüyorlar. Kaçak avcılar geldiğinde jandarmaya haber veriyorlar” dedi. (DHA)

İşte o sürünün fotoğraf: 

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