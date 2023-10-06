Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi. İhanet iddiaları çok konuşulmuştu

Oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelirken, aşk tazeledikleri pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi. İhanet iddiaları çok konuşulmuştu

Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, 2016 yılında da görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmişlerdi.

651ff6a5a18da719-w1200xh675.jpg

Geçtiğimiz haziran ayında Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti.

651fb7644e3fe11dacffa19b.jpg

Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanacakları iddia edilen ikili, zor günleri geride bıraktı.

651fb7744e3fe11dacffa19d.jpg

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu dün arkadaş grubu ile akşam yemeğine çıktı.

651fb7804e3fe11dacffa19f.jpg

Atagül, geceden fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile romantik pozlarına kalp emojisi koydu.


İlgili Haberler
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Bodrum'da aşk tazeledi.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül düşman çatlattı. Evliliklerinin 7'inci yılını kutladılar
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı
Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dünyanın en eski batığında yeni keşif Kültür Sanat
Dünyanın en eski batığında yeni keşif
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı" Gündem
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı"
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu Gündem
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı Kültür Sanat
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı Spor
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü Magazin
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü