Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi. İhanet iddiaları çok konuşulmuştu

Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, 2016 yılında da görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmişlerdi.
Geçtiğimiz haziran ayında Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanacakları iddia edilen ikili, zor günleri geride bıraktı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu dün arkadaş grubu ile akşam yemeğine çıktı.
Atagül, geceden fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile romantik pozlarına kalp emojisi koydu.
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