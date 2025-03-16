Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftinin bebeklerine verdikleri isim belli oldu

Hayranları merakla beklerken Kadir Doğulu'dan ilk paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında mutlu bir evlilik yapmıştı. Düğünleri ve aşkları ile çok konuşulan çift mutluluklarını bir bebekle taçlandırdı.

OĞULLARI OLDU

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti. Bebeğin ismiyle ilgili sorulara ise, “Fikirler var ancak daha düşünce aşamasındayız. Kimseyle paylaşmıyoruz” diyerek yanıt vermişti.

Çift 6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Çiftin, bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İLK PAYLAŞIM BABADAN GELDİ

Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. Kadir Doğulu Instagram'dan yaptığı paylaşımla çocuklarına Aziz ismini verdiklerini duyurdu.