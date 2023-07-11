Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Bodrum'da aşk tazeledi.

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2016'da Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

BODRUM'DA KUTLAMA TATİLİ



Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen 'Formula 1' yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek, haklarındaki ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermişti.

Önceki gün evliliklerinin 7'nci yılını kutlayan Atagül ile Doğulu, Bodrum'da tatil yapıyor.

"TANRI'NIN BANA VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYE"



Eşi için "Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye" ifadelerini kullanan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Torba'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Güneşin tadını çıkaran çifte yakın arkadaşları da eşlik etti.

Sıcak havadan bunalan ikili, kendilerini serin sulara bıraktı. İddialı bir bikini giymeyi tercih eden Neslihan Atagül ile eşinin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



Kadir Doğulu, eşi ile evliliğinin 7'nci yılını, "Uğurlu 7... Gün gibi, gece gibi, nefes gibi, su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" sözleriyle kutlamıştı.