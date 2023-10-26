Nesrin Baş dünya şampiyonu oldu

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş, üst üste 2. dünya şampiyonluğuna ulaştı

KAYNAK: AA
Nesrin Baş dünya şampiyonu oldu

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Nesrin Baş, üst üste 2. altın madalyasını kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 4. günü sona erdi. Kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kiloda madalya müsabakaları yapıldı.

Nesrin Baş, 68 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Alina Shauchuk'u 2-1 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Nesrin böylece 2017'den bu yana düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda peş peşe şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti.

Repesaj maçında Kazak Zeinep Bayanova'ya yenilen Şevval Çayır (55 kilo) madalya şansını kaybetti.

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Elvira Kamaloğlu (57 kilo) ve Bükrenaz Sert (72 kilo), yarı finale yükseldi ancak rakiplerine yenilerek 3'üncülük maçına çıkma hakkı elde etti.

Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ve Büşra Efe (65 kilo), yenildikleri rakiplerinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Tuba Demir (53 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 53, 57, 62, 65, 72 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra grekoromen 60, 67, 72, 82, 97 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

(AA)

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