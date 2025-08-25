Nesrin Cavadzade Bebek'te erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı

Türk dizi ve sinema sektörünün parlayan yıldızı Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla bir kez daha gündemin zirvesine yerleşti. Bebek’te erkek arkadaşıyla görüntülenen ünlü oyuncu, gece boyunca eğlendiği mekândan çıkışta basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Peki, Cavadzade’nin yeni aşk hikâyesi nasıl başladı ve bu gizemli kişi kim?

KARİYERİNDE PARLAYAN BİR YILDIZ

43 yaşındaki Nesrin Cavadzade, Türk televizyon ve sinema dünyasının en beğenilen isimlerinden biri. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında “Yersiz Yurtsuz” dizisiyle adım atan Cavadzade, “Al Yazmalım”, “Bizim Hikaye”, “Yasak Elma” ve son olarak “Sandık Kokusu” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Her rolünde izleyicileri kendine hayran bırakan oyuncu, hem güzelliği hem de yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Son projesi “Sandık Kokusu”nda sergilediği performans, eleştirmenlerden tam not alırken, özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor.

PAMİR PEKİN İLE KISA SÜREN AŞK

Nesrin Cavadzade’nin özel hayatı, her zaman magazin basınının yakın takibinde oldu. Ünlü oyuncu, “Sandık Kokusu” dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Çift, sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarla dikkat çekmiş, hayranları tarafından “Birbirlerine çok yakışıyorlar” yorumlarıyla desteklenmişti. Ancak bu aşk, sadece iki ay sürebildi. Nisan 2025’te ayrılık haberini duyuran çift, hayranlarını şaşkına çevirdi. Cavadzade’nin Pekin’i sosyal medyada takipten çıkarması ve yaptığı bazı paylaşımlar, ayrılığın perde arkasında bir kırgınlık olabileceği söylentilerini güçlendirdi.Ayrılığın ardından Cavadzade, tatil rotasını yurtdışına çevirdi. Önce İbiza’da, ardından Mısır ve Bodrum’da dinlenme fırsatı bulan oyuncu, enerjisini toplayarak İstanbul’a geri döndü. Ancak dönüşüyle birlikte yeni bir sürprizle karşılaştık: Cavadzade, yalnız değil!

BEBEK’TE GECENİN SÜRPRİZİ

25 Ağustos 2025 akşamı, Nesrin Cavadzade Bebek’te lüks bir otelde gizemli bir erkekle görüntülendi. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, ikili taksiyle otele birlikte geldi ve gece boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Mekândan çıkışta basın mensuplarını fark eden Cavadzade, yüzünü gizlemeye çalışsa da objektiflerden kaçamadı. Yanındaki beyefendi ise sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin “Aranızda bir ilişki mi var?” sorusuna sadece teşekkür ederek yanıt veren gizemli kişi, ayrı bir taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

YENİ AŞK MI, YOKSA SADECE BİR GECE Mİ?

Cavadzade’nin yanındaki kişinin kimliği henüz netlik kazanmadı. Ancak bu görüntüler, magazin dünyasında yeni bir aşk dedikodusunun fitilini ateşledi.

Oyuncunun, Pamir Pekin ile yaşadığı kısa süreli ilişkinin ardından hızlıca toparlandığı ve yeni bir başlangıç yaptığı konuşuluyor. Cavadzade’nin sosyal medyada bu ilişkiyi nasıl konumlandıracağı ise merak konusu. Daha önce Pamir Pekin ile ilişkisini açıkça paylaşan oyuncu, bu kez daha temkinli bir tavır sergileyebilir.

MAGAZİN DÜNYASI NEFESİNİ TUTTU

Nesrin Cavadzade’nin özel hayatındaki bu yeni gelişme, hayranlarını ve magazin takipçilerini heyecanlandırdı. Güzelliği, başarılı kariyeri ve renkli özel hayatıyla her zaman konuşulan Cavadzade, bu kez de gizemli bir erkekle gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu ilişki sosyal medyada nasıl yankı bulacak? Cavadzade, yeni bir aşkı resmi olarak duyuracak mı, yoksa bu sadece bir gecelik bir buluşma mıydı? Tüm bu soruların cevabı için biraz daha beklenilecek gibi duruyor.