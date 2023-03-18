Nesrin Cavadzade'nin deprem korkusu

Oyuncu Nesrin Cavadzade, marka yüzü olduğu Storks'un CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Mücevher Fuarı'ndaki standını ziyaret etti.

Siyahlar içerisindeki kombini ile dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Gerçekleşen deprem felaketleri üzerine konuşan Cavadzade, "Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Karanlık günleri birlikte aşacağız. Olabilecek Marmara depremiyle alakalı endişe içerisindeyim. Ama bu kendim için değil, ailem için. Umarım kalıcı çözümler atabiliriz. Geçen günlerde Kadıköy’de yerin üç kat altında bir tiyatro oyununa gittim. İnanın aklıma sadece deprem geldi. Artık sürekli endişe duyuyorum" diye konuştu.