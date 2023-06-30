Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu

Nesrin Cavadzade, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu

Editör: Ersoy ÖZDEM

En son Yasak Elma dizisi ile seyirci karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladı.

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Üç Kuruş dizisinde Kaygılaroğlu ile birlikte rol alan Cavadzade, paylaşımına “Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim” notunu düştü.

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Ünlü isim açıklamasında “Seni oldukça fakat oldukça seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana oldukça teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi” sözlerine yer verdi.

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Cavadzade'nin paylaştığı fotoğraflar ve video, sosyal medya ile magazin basınında geniş yer buldu.

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"AŞKIM SAÇMALAMA SADECE ARKADAŞIM"

Cavadzade’nin samimi paylaşımına takipçileri “Aşkım saçmalama sadece arkadaşım”, “Güzelliğiniz şaka mı”, “Sevgili misiniz?” yorumlarında bulundu.

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