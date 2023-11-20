Nesrin Cavadzade'nin eski hali şaşırttı. 'Estetik yok' demişti

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Cavadzade'nin yıllar önceki hallerini görenler gözlerine inanamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nesrin Cavadzade'nin eski hali şaşırttı. 'Estetik yok' demişti

Şahane hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

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Güzelliği ve fiziği ile çok beğenilen Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetik iddialarına; 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yanıt vermişti.

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Şimdilerde cesur pozlarıyla Instagram'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nesrin Cavadzade'nin eski hallerini görenler inanamadı.

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Cavadzade'nin yıllar önceki görüntüsüne; 'Dudaklarını kalınlaştırmış', 'Burnunda estetik var', 'Sadece sporla olacak şey değil' gibi yorumlar yapıldı.

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