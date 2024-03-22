Netanyahu ile Blinken görüştü

Orta Doğu turu kapsamında bu sabah İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu-Blinken görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

ABD DışişleriBakanı Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gelmişti. Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.