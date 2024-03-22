Netanyahu ile Blinken görüştü

Kaynak: AA
Netanyahu ile Blinken görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında bu sabah İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu-Blinken görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

ABD DışişleriBakanı Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gelmişti. Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Bu fotoğraftaki liderler teker teker gittiler. Lanetli fotoğraf Dünya
Bu fotoğraftaki liderler teker teker gittiler. Lanetli fotoğraf
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı Ekonomi
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı
Teoman: '80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım' Magazin
Teoman: '80 yaşında evleneceğim, o zamana kadar gençliğimi yaşayayım'
Konya'nın en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. Hani benim elli direm bulgurum Konyalımın kaşlarına vurgunum Gündem
Konya'nın en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. Hani benim elli direm bulgurum Konyalımın kaşlarına vurgunum
Emeklilere büyük darbe bu işlemi yapamayacaklar Ekonomi
Emeklilere büyük darbe bu işlemi yapamayacaklar
Doğum ayınız hangi çiçeği temsil ediyor Yaşam
Doğum ayınız hangi çiçeği temsil ediyor
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı Gündem
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı