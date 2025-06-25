İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve İsrail arasında 12 gündür devam eden karşılıklı saldırıların ardından varılan ateşkes sonrası açıklamada bulundu. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, İran’a karşı "tarihi bir zafer" elde ettiklerini belirterek, İsrail'in savunulmasında ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasında oynadığı rol için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, "İsrail'in Beyaz Saray'da Başkan Trump gibi bir dostu hiç olmadı ve ortak çalışmalarımız için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



ABD ordusunun düzenlediği saldırıda İran’ın uranyum zenginleştirdiği Fordow nükleer tesisinin yok edildiğini ifade eden Netanyahu, "İran'ın nükleer programını çökerttik. Eğer İran'da birileri bu programı yeniden başlatmaya çalışırsa, aynı kararlılıkla ve aynı güçle bu tür girişimleri engellemek için harekete geçeceğiz. Tekrar ediyorum, İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.

İsrail'in İran'ın balistik füze üretim programını ve füze rampalarının çoğunu da imha ettiğini belirten Netanyahu, İsrail’in İran’daki mevcut rejime tarihindeki en ağır darbeyi indirdiğini aktardı.