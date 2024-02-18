Netanyahu uluslararası çağrıları reddetti: Refah’a gireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve Filistinli sivillerin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatılmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şu şekilde konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

"REFAH'A GİRECEĞİZ"

Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile anlaşmaya varılsa bile saldırıları durdurmayacaklarını belirterek, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz" dedi.

ÖNKOŞULSUZ MÜZAKERE

İsrail Başbakanı, Filistin devletinin tanınması konusunda, "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" söyledi.

Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya ilişkin ise Netanyahu, müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu savundu.

FİLİSTİNLİLER, REFAH’A SIĞINDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Mısır sınırında yer alan Refah'ın nüfusu Gazze’nin kuzeyinden gelenlerle birlikte 4 kattan fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Buradaki Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.