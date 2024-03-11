Netanyahu’dan Biden’a rest

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan Politico dergisine konuştu. ABD Başkanı Biden’ın, "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiği" açıklamalarına cevap verdi.

Netanyahu, konuşmasında, "Başkan Biden'ın ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail halkının çoğunluğuna karşı bir politika izlediğimi ve bunun İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini kastediyorsa yanılıyor demektir. Bu benim kendi politikam değil. Bu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun desteklediği bir politika. Hamas'ı yok etmek için attığımız adımları destekliyorlar" açıklamasını yaptı.

"Hamas'ı ortadan kaldırdıktan sonra" Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesine karşı olduğunu ve bunu "yapılması gereken son şey" olarak gördüğünü ifade eden Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "terörizmi öğrettiğini ve terörü finanse ettiğini" iddia etti.

BİDEN ELEŞTİRMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün verdiği bir röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" vurgulamış ve Netanyahu’nun Gazze’deki saldırılarının ve bu saldırılarda hayatını kaybeden 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.

Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini ifade etmişti.