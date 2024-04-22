Netanyahu'dan İsrailli protestoculara tepki. 'Hamas'ı cesaretlendiriyorunuz'

7 Ekimden bu yana Filistin'de adeta soykırım yapan Netanyahu, 'Hamursuz Bayramı' dolaysıyla yayınladığı görüntülü mesajında, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kurtarma misyonundan bir an bile vazgeçmediğini belirten Netenyahu, esir takası için tüm tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini açıkladı.

İsrail sokaklarında hükümetin istifası, erken seçim ve bir an önce esir takası anlaşması imzalanması için düzenlenen protestolara da değinen Netanyahu, Hamas'ın İsrail'deki ayrışmadan yararlandığını ve hükümete yönelik baskıdan cesaret aldığını iddia etti.

Hamas'ın esirleri serbest bırakmak için şartlarını ağırlaştırdığını ifade eden Netanyahu, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki diplomatik ve askeri baskıyı artıracaklarını çünkü bunun esirleri geri getirmek ve "zafer kazanmak" için tek yol olduğunu vurguladı.

Netanyahu, İsrail ordusunun savunma ve saldırıda güçlü olduğunu, düşmanlarının İsrail'e galip gelemeyeceğini, kendilerinin üstün olacağını öne sürdü.

ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna yönelik açıklamada bulunmuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir var. Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini açıklamıştı.