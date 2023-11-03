Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var

Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ordunun Gazze'deki kenar mahalleleri geçtiğini belirterek "Acı kayıplarımız var. İlerleme kaydediyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var

7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar sürerken çok sayıda can kaybı da yaşandı.

'Kısmi kara operasyonu' ile ilerleyen İsrail ordusu zayiat da verirken Başbakan Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze şehrinin kenar mahallelerini geçtiklerini ancak "acı kayıplarının" olduğunu dile getirdi.

Buna rağmen ilerleme kaydettiklerini de ifade eden Netanyahu, kendilerini "hiçbir şeyin" durduramayacağını savundu.

Netanyahu videolu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İlerleyeceğiz. İlerleyeceğiz ve kazanacağız ve bunu Tanrı'nın yardımıyla, kahraman savaşçılarımızın yardımıyla başaracağız."

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