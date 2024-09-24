Netanyahu’dan Lübnanlılara: Evleriniz terk edin

Kaynak: DHA
Netanyahu’dan Lübnanlılara: Evleriniz terk edin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’daki sivillerin evlerini terk etmelerini istedi. Netanyahu, “Hizbullah sizi kalkan olarak kullanıyor. Buna müsaade etmeyin” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün bir video mesaj yayınlayarak mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Lübnan’daki sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

“HİZBULLAH SİZİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR”

Açıklamada, “Lübnan halkına bir mesajım var: İsrail'in savaşı sizinle değil. Hizbullah ile. Çok uzun zamandır Hizbullah sizi insan kalkanı olarak kullanıyor. Oturma odalarınıza roketler ve garajınıza füzeler yerleştirdi. Bu sabahtan itibaren, IDF sizi tehlikeden uzak durmanız konusunda uyardı. Sizi bu uyarıyı ciddiye almaya çağırıyorum. Hizbullah'ın sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyin. Hizbullah'ın Lübnan'ı tehlikeye atmasına izin vermeyin. Lütfen, şimdi tehlikenin yolundan çekilin. Operasyonumuz bittiğinde, evlerinize güvenle geri dönebilirsiniz” dedi.

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