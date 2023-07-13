Netanyahu'nun Başbakanlığı tartışma konusu oldu

Dilekçeyi, yargı reformuna karşı çıkan bir grup aktivist sundu. Dilekçede, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına etki etmemek için imzaladığı çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Yüksek Mahkeme'den Açıklama

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, "çıkar çatışması anlaşmasının ihlali" gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasının talep edildiği bir dilekçeyi değerlendirmek üzere oturum düzenleyeceğini duyurdu. Yargıç Ruth Ronnen, talebin bir yargı heyeti tarafından yakın zamanda incelenmesine karar verdi. Söz konusu heyetin ne zaman toplanacağı ise bildirilmedi.

Çıkar Çatışması Anlaşması Nedir?

Başbakan Netanyahu'nun 2020'de Yüksek Mahkeme Başkanı ile imzaladığı çıkar çatışması anlaşması, hakkında devam eden yolsuzluk davalarına etki edebileceği gerekçesiyle yasama meselelerine karışmama taahhüdünü içeriyor. Buna karşın Netanyahu geçen aylarda tartışmalı yargı düzenlemesine müdahil olacağına yönelik açıklamalar yapmış, bunun üzerine Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın ifadelerinin ve yasamaya daha fazla müdahalesinin "yasa dışı olduğu ve çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yargı Reformu Neden Tartışılıyor?

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, siyasi ve toplumsal muhalefetin "demokrasiye darbe" olarak değerlendirdiği düzenlemeyi, ülke genelinde aylardır devam eden kitlesel protestolara ve grevlere rağmen Meclisten geçirmekte ısrar ediyor.

Netanyahu'nun yargılanmasına devam ediliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İsrail Başsavcılığı, Netanyahu'nun medya patronlarıyla yaptığı anlaşmalarla kendisine ve partisine lehte haberler yayınlatmakla itham etmişti. Netanyahu ise suçlamaları reddederek, kendisine karşı bir "cadı avı" yürütüldüğünü savunmuştu.

Netanyahu hakkındaki dava, Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde sürüyor. İsrail yasalarına göre, Yüksek Mahkeme tarafından resmi olarak suçlanmadıkça başbakanın istifa etmesi zorunlu değil. Ancak bu durum, siyasi istikrarsızlığa ve 4 yıl içinde 5 kez seçim yapılmasına neden oldu.

Netanyahu, son seçimlerde de başarı elde ederek, 2022'nin son günlerinde göreve başladı. Yeni kabinesi, İsrail tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak tanımlanıyor. Netanyahu'nun koalisyon ortakları arasında aşırı sağcı partiler, dini gruplar ve Arap partisi Raam bulunuyor.