Netanyahu'nun oğlu Anver korkudan adını değiştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun, 2022 yılında eğitim amacıyla İngiltere'ye gitmeden önce güvenlik endişesiyle adını değiştirdiği bildirildi.

ÜNİVERSİTE KAYDINI FARKLI İSİMLE YAPTIRDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Avner Netanyahu adını değiştirerek "Avi Segal" ismini aldı. İngiltere'deki üniversite kaydını da bu isimle yaptıran Avner’in aynı adla bir daire satın aldığı belirtildi. Haberde, Avner Netanyahu’nun ismini değiştirme nedeninin, yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı bir bölgede "Netanyahu" soyadıyla tanınma korkusu olduğu ifade edildi.

BABAANNESİNİN SOYADINI KULLANDI

Avner Netanyahu’nun, İsrail kimliğinde yer alan adını babaannesinin soyadı olan Segal’i kullanarak "Avi Segal" şeklinde değiştirdiği aktarıldı. Haberde, Avner’in bu isim değişikliğini ehliyet ve pasaportuna da yansıttığı ve bu kararı Müslümanların yaşadığı bir ülkede kendi kimliğiyle dolaşma konusunda yaşadığı endişeler nedeniyle aldığı bilgisi yer aldı.

İNGİLTERE'DE DAİRE SATIN ALDI

Avner Netanyahu'nun, İngiltere’de "Avi Segal" adıyla 502 bin sterlin karşılığında bir daire satın aldığı ve bu işlemi nakit olarak gerçekleştirdiği bildirildi. Avner’in, Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine de bu isimle ve babasıyla olan bağlantısını gizleyerek başladığı, okul kayıtlarında da "Avi Segal" isminin yer aldığı kaydedildi.

MÜLK BİLDİRİMİ GEREKLİ GÖRÜLMEDİ

Haberde, İsrail yasalarına göre yurt dışında alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülklerin vergi dairesine bildirilmesinin gerekmediği belirtildi. Avner Netanyahu’nun satın aldığı dairenin, sterlinin şekele karşı en düşük olduğu dönemde 1,97 milyon şekele tekabül ettiği ve bu nedenle bildirim yapılmadığı aktarıldı. Daireyi aldığı kaynağın sorulması üzerine, Avner’in bu kaynağın ailesi olduğunu söylediği ifade edildi.

7 EKİM SONRASI İSRAİL'E DÖNDÜ

Avner Netanyahu’nun, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra İngiltere'den İsrail'e geri döndüğü belirtildi. İsrail basını, Netanyahu ailesinin çok sayıda mülke sahip olduğunu ve Avner’in İngiltere’den aldığı dairenin de bu mülklerden biri olduğunu yazdı.

YAİR NETANYAHU İFADEYE ÇAĞIRILDI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun diğer oğlu Yair Netanyahu’nun, hak sahibi olmayan kişilere diplomatik pasaport verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı bildirildi. Soruşturmanın, İsrail polis teşkilatının yolsuzlukla mücadele birimi Lahav 433 tarafından yürütüldüğü açıklandı.

Yair Netanyahu’nun, hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığı şüphesiyle ifadeye çağrıldığı ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak), bu pasaportun verilmesini gerekli görmediği bilgisine yer verildi.