İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 10 yıllık savunma bütçesini 350 milyar yeni İsrail şekeli arttırma kararı kabinede tepkiyle karşılandı.

Netanyahu'nun bu talebinin 2023 öncesiyle kıyaslandığında yüzde 70'lik bir artış anlamına geldiği vurgulandı.

Kararla birlikte sivil hizmetlerde kesintiler ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde bir artış olacağı belirtildi.

MALİYE BAKANI KILIÇ ÇEKTİ

Karar, Maliye Bakanı Smotrich ve Netanyahu'nun tartışmasına neden oldu. Netanyahu'nun "Ben kararımı verdim" diye çıkışması üzerine Smotrich'in "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin" dediği aktarıldı.