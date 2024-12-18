Netenyahu Golan Tepeleri​'nde askerler ile poz verdi! Mekanın sahibi geldi...

Suriye’deki son yaşanan hadiseleri fırsat bilen İsrail adım adım işgal planını uygulamaya devam ediyor. Netanyahu da tampon bölgede yer alan Golan Tepeleri​'ndeki Hermon Dağı'nda askerler ile poz verdi. Netanyahu’nun pozu ‘mekanın sahibi geri geldi’ şeklinde yorumlandı. En son İsrail, 1973'te Suriye topraklarına girmişti.

Suriye​'nin kuzeyindeki stratejik bölgelerde Suriye ordusunun çekilmesiyle işgal hareketine başlayan İsrail, Golan Tepeleri​'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girmiş oldu. İşgal ettiği Golan Tepeleri'nin İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Netanyahu​ Suriye'ye gitti.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMİNİN ARTTIĞINI..."

Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Golan Tepeleri'ndeki Hermon Dağı'nda inceleme gerçekleştirdi. İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda 7 Aralık sonrası işgal ettiği bölgede konuşan Netanyahu, İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını söyledi. Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgale ilişkin mesajlar veren Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu önemli noktada (Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölge) kalmaya devam edeceğiz." dedi.

ASKERLER İLE POZ VERDİ

Netanyahu, açıklama sonrasında askerler ile poz vermesi dikkat çekti. Savunma Bakanı Katz, geçen hafta gerçekleştirdiği açıklamada 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini açıklamıştı.