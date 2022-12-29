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Netenyahu muhalefeti Arjantin'e yenilen Fransa'ya benzetti

İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Benyamin Netanyahu, kendisine muhalif siyasetçileri 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilen Fransa Milli Takımı'na benzetti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:44
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Netenyahu'dan flaş sözler. Muhalefeti Arjantin'e yenilen Fransa'ya benzetti

Netenyahu muhalefeti Arjantin'e yenilen Fransa'ya benzetti
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Likud Partisi lideri Netanyahu, aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'teki güven oylaması oturumunda konuştu.

Demokraside oyunun kurallarına saygı duyulduğuna işaret eden Netanyahu, kendisine muhalif siyasetçileri hedef aldığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunu sadece FIFA Dünya Kupası'nda görebildik: Fransa taraftarları da sizler gibi hayal kırıklığına uğradı. Ancak onlar sonucu kabullendi, hatta Arjantin takımını alkışladı.

Beni alkışlamayacağınızı biliyorum ama seçmenin kararına saygı duymalı ve seçilmiş bir hükümete karşı kışkırtmalarınıza son vermelisiniz. Demokraside, Capitol Hill (ABD Kongresi) duvarlarına da Knesset (İsrail parlamentosu) duvarlarına da tırmanılmaz."

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