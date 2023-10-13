Netenyahu’yu en yakını vurdu. ‘Çık ve özür dile’

Netenyahu’ya yakın Kanal 14’te Netenyahu’ya yönelik eleştiriler dile getirildi. Gazze’den kurtulan Hogg isimli İsrailli vatandaş İsrail Başbakanı Netenyahu’yu suçladı.

Netenyahu’yu en yakını vurdu. ‘Çık ve özür dile’

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14'ün yaptığı röportaj dünya basınında ses getirdi. Gazze’den kurtulan Hogg isimli İsrailli vatandaş İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i yaptıkları hatalı strateji ve sorumluluk almamaları sebebiyle suçladı.

Oda Tv’de yer alan habere göre, Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen kanalda başka bir vatandaş ise sunucu Ivy’ye aldırmadan iki dakika boyunca sert eleştirilerde bulundu.

Hogg isimli vatandaş, "Bu hayal bile edilemeyecek felaket, tüm Knesset üyeleri yüzündendir. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kendisine Dışişleri Bakanı diyen bakanın ve bunu yapan sorumsuz insanların yüzünden yaşandı" dedi.

Hogg şunları söyledi:

"İsrail Devleti'nin yaşadığı büyük felaketlerde, gülünen yaşlı bir kadın vardı. Adı Golda'ydı. Ama en azından sorumluluğu üstlendi. Son günlerde suçlamalar duyuyorum ama sorumlular gizleniyor. İlgi çekici değilsiniz, değersiz liderlersiniz, bu millete layık değilsiniz, çok çabuk harekete geçin, sorumluluğu alın ve bu milleti inşa edin.

Birbirinize zarar verdikten sonra bizi birleştirme sorumluluğunuz var. Bu milletten özür dilemek sorumluluğunuz çok yüksek. Sayın Başbakan, sorumluluğunuz çok yüksek. Dışarı çıkın, medyaya çıkın ve özür dileyin. Binlerce insan sizin yönetiminizde öldürüldü efendim. Yarına kadar hikaye anlatabilirsiniz. Hikaye anlatmada salonun şampiyonusunuz, Twitter'ın silah ustası neredesiniz?"

Sunucu Ivy'nin sözünü kesmeye çalışmasının ardından konuşma yapan kişi, sözlerine "Nefreti yaymak istemiyorum, sevgiyi yaymak istiyorum. Durun efendim, sevgiyi yaymak istiyorum. Burada kahraman olan bireysel kahramanlar var. Sizi, Knesset'in 120 üyesini, Sayın Başbakan'ı, Ben Gvir'i, Naftali'yi, İsrail halkına karşı olan tüm bu milisleri tek tek ise yargılamaya devam edeceğim.

Biz İsrail halkı, sağı ve solu, vatan sevdalıları, bunun için ölmeye hazırız. Biz güneyin sakinleriyiz, bedenimizle ülkeyi savundu. Birbirimizle kavga edelim, sizi affetmeyeceğiz. Sizi affetmeyeceğiz. Bakın ne oluyor biz birlikteyiz, bizi kimse yenemez." şeklinde devam etti.

"Bugünlerde girmekten kaçındığımız pek çok konu var," diyen Kanal 14 sunucusu Ivy, Hogg'un konuşmasının akışını tekrar durdurmaya çalıştı. Duruma izin vermeyen Hogg ise sözünü keilmesine izin vermeyerek şunları söyledi:

"Sorunsuz ve mazeretleri yok efendim. İnsanlar katlediliyor. Konuyu süslemeyin ve gidin hikayeyi tersine çevirin. Bana 'belli' demeyin. Biliyorum bu sizin için rahatsız edici. Hikaye yok efendim, halk var. İşte katledilenler."

"Acınıza çok saygı duyuyorum. Ama bu tartışmayı saygılı bir şekilde yürütmemizi istiyorum " diyen sunucu Ivy’ye Hogg şu cevabı verdi: "Burada tartışma yok, burada katledilen bir insan var. Hükümet çıkıp özür dilesin. Öncelikle."

Sunucu: "Acınızı duyurmak için sizle konuşmaya geldik"

Hogg: "Buradaki acıları ve kahramanları duymak ilginizi çektiği için bizimle iletişime geçtiniz. Kız kardeşimin evinde yanmasına sebep olan Benjamin Netanyahu'yu ve İç Güvenlik Bakanı'nı aramak dışında daha fazla soru sorma hakkınız yok."

Sunucu: "Acın anlaşılabilir ve bu sohbet için sana teşekkür etmek istiyorum, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim."

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