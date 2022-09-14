Netflix geleceğin senaristlerini arıyor

Netflix açıklamasına göre, dizi-film endüstrisindeki yetenekleri keşfetmek ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerini odağına alan "Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı" dersinin içeriği Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve Netflix Grow Creative ekibiyle ortaklaşa olarak hazırlandı.

Geleceğin senaristlerini yetiştirmeyi amaçlayan ve hibrit olarak hayata geçirilen dizi senaryosu yazarlığı dersine 16 öğrenci katılım gösterebilecek. 7 Ekim’de başlayacak derslere, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra devlet üniversitelerinin Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilecek.

Devlet üniversitesinde okuyan ve başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler ise eğitimlere, ders bünyesinde oluşturulan katılım bursuyla kolayca ulaşabilecekler. Başvuruların serieswriting.bau.edu.tr adresli web sitesi üzerinden yapılacağı dersin son başvuru tarihi ise 20 Eylül 2022.

Ders kapsamında kurulacak olan “yazar odası” simülasyonu, başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencileri bir araya getirerek onların yazım yeteneklerini geliştirirken, öğrencilere bu alanda verimlilik ve sosyal beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

"Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı" eğitimi ile öğrencilere; konu bulup bilgi toplama, bir dizi senaryosunu analiz etme ve yazma, senaryo dökümü oluşturma, üretilen fikir ve metinleri en doğru şekilde sunabilme ve diğer yazarlarla birlikte çalışma gibi yetkinlikleri edindirmeyi hedefleniyor.

14 hafta boyunca devam edecek ders kapsamında, Netflix çatısı altında üretim yapmış uluslararası senaryo yazarları ve sektör profesyonelleri de konuk eğitmen olarak yer alacak.