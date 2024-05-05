Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı

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Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı
TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan Kuzey Kıbrıs'ta 'sahte diploma' iddiaları kapsamında tutuklandı.

Ekranlarda sık sık yüzünü gördüğümüz TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan sahte diploma almakla suçlandı. Sefa Karahasan hakkında tutuklama kararı verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde notları ile oynanan 600’den fazla kişiyle sahte diploma verildiği iddia edilmişti.

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Sefa Karahasan, Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi hakkında açılan sahte diploma soruşturması dahilinde TRT Lefkoşa Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı. Karahasan bir dönem söz konusunu üniversitenin mütevelli heyetinde de görev almıştı.

Bugün öğle saatlerinde polis merkezine giderek ifade veren Karahasan, ifade işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Karahasan'ın telefonuna ve dijital eşyalarına el konuldu. Sefa Karahasan'ın yarın ek tutuklama kararı talebi ile Güzelyurt Mahkemesi'ne çıkarılacağı belirtildi.

Diğer yandan Sefa Karahasan'ın ifadesi alınmadan çok öncesi hakkında resmi evrakta sahtecilik iddiası olduğu kurumla ilişkisinin kesilmesi yönünde TRT'ye yazı gönderildi öğrenildi.

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