Netflix, Disney, BluTV, Exxen, Gain... Rekabet Kurumu dijital platformlara baskın yaptı

Dizi oyuncuları arasında tekelleşme, gezi parkı olaylarına oyuncu gönderme gibi iddialarla gündeme gelen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım kısa sürede gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım dosyası kapsamında Dolunay Soysert ve Halit Ergenç’i ifadeye çağırdı. Kısa süre sonra Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu'da polis eşliğinde ifadeye getirildi.

DİJTAL PLATFORMLARA BASKIN!

Oyuncu ajansı ve dizi sektöründe yaşanan bu gelişmeler dijital platformları da etkiledi. Tv100 yazarı Fuat Uğur, Rekabet Kurumu müfettişlerinin aralarında Netflix, Disney, BluTV, Exxen, Gain’in de bulunduğu platformlara baskın yaparak bilgisayar ve dosyalarını incelemeye aldığını haklarında soruşturma başlatılabileceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, şunları söyledi,

“Rekabet Kurumu müfettişleri dün Netflix, Disney, Blue tv, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital platformlara baskın yaparak bilgisayarlarını, dosyalarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda oyuncu ajan9slarına olduğu gibi onlara da soruşturma gelebilir.”