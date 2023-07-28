Netflix, iş ilanı yayınladı. Yılda 900 bin dolar maaş alacak

Küresel yayın platformu Netflix, "makine öğrenmede ve yapay zekâ alanlarında deneyimli ürün sorumlusu" pozisyonu için ilan açtı.

Yılda 900 bin dolara kadar maaşla işe alınacak kişinin, kullanıcıların dizi veya film seçmesine yardımcı olan algoritmayı geliştirebilmek için "kullanıcı dönütlerini toplama ve kavrama" yeteneğine sahip olması gerektiği ifade edildi.

Netflix dizi ve filmlerinin üretim sürecinde rol alıp almayacağı bilinmeyen yapay zekâ uzmanının nerede çalışacağı da ilanda yer almadı.

Hollywood'da grev yapan oyuncu ve yazarlardan ilana tepki

İş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle greve giden Hollywood'daki oyuncu ve senaristler, Netflix 'in yapay zekâ uzmanına vermeyi planladığı maaşa tepki gösterdi.

The Intercept haber sitesine konuşan ünlü oyuncu ve komedyen Rob Delaney, ilana ilişkin "Yılda 900 bin dolarla 35 oyuncunun ve ailelerinin SAG-AFTRA sağlık sigortası karşılanabilirken, o miktarı dinsiz yapay zekâ ordusu askerlerine vermeleri korkunç." dedi.

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliğinin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde devam ediyor.

Grevin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına", dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

Medya emekçileri Hollywood'da grev yapıyor

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, AMPTP ile sanatçıların, maaş ve yapay zekâya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.