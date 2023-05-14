Netflix kötü günlerini aşamadı. Yeni karar alındı

Dizi film izleme platformu olan Netflix yaşadığı abone kaybı sorununu çözemedi. Çalışanlarını mağdur etmek istemeyen Netflix yeni bir karar aldı.

Netflix kötü günlerini aşamadı. Yeni karar alındı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Netflix’in yaşadığı problemlerle ilgili işten çıkarmalar yapılacağı ifade ediliyordu.

Netflix, ekonomik anlamda rahatlamak için çalışanlarını işten çıkarmak yerine bütçesini kısıtlamayı ve yeni gelir modelleri oluşturmayı hedefleyerek bu çizgide hareket edeceğini söyledi.

Alınan yeni karara göre Netflix, bu yıl için harcamalarından 300 milyon dolar tasarruf etmeyi amaçladığını duyurdu. Öngörülenin altında bir bütçe kısıtlamasına giden şirket, hem bu adımı hem de yeni gelir modelleriyle ek önlem almaya gerek kalmaksızın yaşadığı sorunların üstesinden gelebileceğini ifade etti.

Şirkete ek gelir sağlaması hedeflenen modellerden en güncel olanı, aboneler arası şifre paylaşım kısıtlaması. Bu modelin uygulandığı ülkelerde yaşayan aboneler, kendi aralarında hesap şifresi paylaşabilmek için ek ücret ödemek zorundalar.

Netflix’in modeli şu an için bazı Avrupa ülkelerinde uygulanıyor olsa da yakında Amerika başta olmak üzere birçok ülkede daha aktif olacak.

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