Netflix maliyeti düşürmek için yapay zekayı kullandı, tartışmalar arşa ulaştı

Dijital içerik platformu Netflix, Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut’ta ilk kez üretken yapay zekâ ile oluşturulan bir görsel efekt sahnesini kullandığını açıkladı. Şirketin eş CEO’su Ted Sarandos’un Singapur’da yaptığı açıklamaya göre, Buenos Aires’te bir binanın çöküşünü canlandıran sahne, geleneksel efekt araçlarıyla haftalar sürecekken yapay zekâ ile 10 kat daha hızlı ve çok daha düşük maliyetle tamamlandı.

Sarandos, “Bu dizinin bütçesiyle böyle bir sahne mümkün olmazdı. Ancak bu teknoloji sayesinde ekip olağanüstü bir sonuç aldı,” diyerek üretken yapay zekânın sağlayabileceği avantajlara vurgu yaptı. Sarandos’un açıklamasına göre bu sahne, Netflix orijinal içerikleri arasında yapay zekâyla tamamlanmış ilk sahne olma özelliğini taşıyor.

REKOR GELİR VE TARTIŞMALI TEKNOLOJİ

Netflix, 2024’ün ikinci çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artırarak 11 milyar dolara çıkardı. Net kâr ise 2.1 milyar dolardan 3.1 milyar dolara yükseldi. Bu başarının arkasında, özellikle Güney Kore yapımı fenomen dizi Squid Game’in üçüncü ve son sezonunun etkili olduğu belirtiliyor. Dizi bugüne dek 122 milyon izlenmeye ulaştı.

Ancak yapay zekânın eğlence sektöründe giderek yaygınlaşması, sendikalar ve sanatçılar tarafından endişeyle karşılanıyor. 2023’te gerçekleşen Hollywood grevinde, Screen Actors Guild-Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu, yapay zekâ kullanımının sınırlandırılması çağrısı yapmıştı.

KÜÇÜK STÜDYOLAR İÇİN BÜYÜK ŞANS

Singapur merkezli animasyon stüdyosu CraveFX’in kurucu ortağı Davier Yoon’a göre, Netflix’in bu yöndeki adımı sürpriz değil. “Bu sadece zaman meselesiydi. Yapay zekâ, küçük stüdyoların büyük bütçeli işler gibi görünen sahneler yaratmasına olanak tanıyor,” diyen Yoon, yaratıcı kararı hâlâ sanatçının verdiğini vurguladı.

Ancak sektörün bazı isimleri bu gelişmeden memnun değil. ABD’li film yapımcısı Tyler Perry, 2024’te Atlanta’daki stüdyosunu 800 milyon dolarlık büyütme planını askıya aldı. Sebep: Yapay zekâ destekli video teknolojilerinin insan emeğini tehdit etmesi. O dönemde tanıtılan OpenAI’nin Sora adlı aracı, yalnızca metinle etkileyici sahneler üretme yeteneğiyle hem heyecan yaratmış hem de iş güvencesi endişesini artırmıştı.