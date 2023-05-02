Netflix vazgeçti! Aşk-ı Memnu'nun filmi 'Bihter' yeni platform arıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden ve Lorin Menhart'ın kadrosunda bulunduğu "Bihter" filminin Netflix’te yayınlanacağı söyleniyordu ancak son gelen haberlere göre film vizyona çıkacak ya da başka bir platformda seyirciyle buluşacak.

Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin senaryosunu Merve Göntem kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise başrolünü yine Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği "Bergen" filmine imza atan Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisi oturuyor.

