Netflix ve Apple'dan ortak adım!

Amazon, Apple Google Microsoft, Netflix gibi teknoloji devlerini arasında barındıran açık medya ittifakından dikkat çeken bir duyuru geldi.

Teknoloji severlere yepyeni bir deneyim sunmayı planlayan açık medya İttifakı üyeleri %53'ü, AV2'yi lansmanın ardınan 12 ay içinde sistemlerine entegre etmeyi öngörüyor.



Yeni nesil bir kodek olan AV2, temel olarak daha az veri kullanarak daha fazla video sunmaya odaklanıyor. Bu, ağlar üzerindeki yükü azaltırken, izlediğimiz içeriğin kalitesini korumayı hedefliyor. Özellikle 4K, 8K gibi daha yüksek çözünürlüklü yayınların yaygınlaşmasıyla, bu özellik kritik bir önem kazanacak.

AV2, daha önce patent sorunları nedeniyle yaygınlaşamayan HEVC kodekine telifsiz bir alternatif olarak geliştirilen AV1'in halefi konumunda.