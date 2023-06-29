Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı

Dizi film izleme platformu Netflix 19-25 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 1
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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 2

1. Black Mirror (6. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 3

2. Derin Komplo

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 4

3. Bloodhounds (1. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 5

4. Sahte Profil (1. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 6

5. Terzi (1. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 7

6. King The Land (1. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 8

7. Gezegenimiz 2

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 9

8. Black Mirror (1. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 10

9. Manifest

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 11

10. Never Have I Ever (4. Sezon)

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 12

GEÇEN HAFTA EN ÇOK İZLENENLER

1. Kutsal Damacana 4

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 13

2. İllegal Hayatlar

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 14

3. Extraction 2

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 15

4. Sen İnandır

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 16

5. Zamanda Tutsak

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 17

6. Merve Kült

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 18

7. Extraction

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 19

8. Penceremden Aramızdaki Deniz

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 20

9. Mahalleden Arkadaşlar

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Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı 21

10. Burada Olan Burada Kalır

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