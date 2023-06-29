Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri. Liste açıklandı

Dizi film izleme platformu Netflix 19-25 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı.
1. Black Mirror (6. Sezon)
2. Derin Komplo
3. Bloodhounds (1. Sezon)
4. Sahte Profil (1. Sezon)
5. Terzi (1. Sezon)
6. King The Land (1. Sezon)
7. Gezegenimiz 2
8. Black Mirror (1. Sezon)
9. Manifest
10. Never Have I Ever (4. Sezon)
GEÇEN HAFTA EN ÇOK İZLENENLER
1. Kutsal Damacana 4
2. İllegal Hayatlar
3. Extraction 2
4. Sen İnandır
5. Zamanda Tutsak
6. Merve Kült
7. Extraction
8. Penceremden Aramızdaki Deniz
9. Mahalleden Arkadaşlar
10. Burada Olan Burada Kalır