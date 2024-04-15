Elon Musk'un projesi Neuralink nedir? Neuralink ne işe yarayacak

Uzman Görüşleri: Bazı bilim insanları projenin etkileyici olduğunu, ancak daha fazla çalışma gerektiğini belirtiyorlar. Toronto Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nden uzmanlar, projenin etkileyici olduğunu ve önemli bir adım olduğunu vurguluyorlar.